В России участились случаи лишения добросовестных покупателей приобретенного жилья

В российской судебной практике сложилась тревожная ситуация, когда добросовестные покупатели жилья массово лишаются уже приобретенных квартир. Поводом служит волна исков от продавцов, внезапно заявляющих о принуждении к сделке, причем суды все чаще удовлетворяют такие требования, оставляя новых владельцев без крова и с непогашенными кредитами. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Суть проблемы раскрывает депутат Госдумы Эдуард Кузнецов, предлагающий два ключевых законодательных изменения. Первый путь — внести поправки в ст. 166 ГК РФ. Более радикальный вариант предполагает увязать гражданские споры о возврате недвижимости с обязательным уголовным преследованием по ст. 179 УК РФ («Принуждение к сделке»). Именно в этой статье, как отмечает парламентарий, четко прописаны сроки давности и серьезная ответственность, вплоть до десяти лет лишения свободы, если преступление совершено организованной группой.

Последствия текущего подхода катастрофичны: по оценкам экспертов, тысячи семей, включая детей, оказываются выброшены на улицу, сохраняя при этом колоссальные долги за уже утраченное жилье. Инициатива же направлена на создание защитного барьера. Обращение в полицию и возбуждение уголовного дела станут фильтром, отсекающим недобросовестные иски, и предоставят суду готовые материалы для объективного решения.

Итогом законодательной работы должен стать восстановленный баланс между защитой потенциальных жертв мошенничества и правами добросовестных покупателей. Предложения уже направлены в Минюст и Генпрокуратуру, и в случае их поддержки российский рынок недвижимости может ожидать серьезное укрепление правовой стабильности.

Ранее сообщалось, что более 3 тыс. российских семей остались без жилья из-за мошеннических схем с пенсионерами-продавцами.