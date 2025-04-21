В России усилили борьбу с незаконным оборотом драгоценных металлов

Владимир Путин подписал указ, который меняет правила оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в сторону их устрожения. Это документ уже выложен на официальном сайте правовой информации.

По статистике, объем нелегального оборота ювелирных изделий в России составляет 50% от общего. Незаконных операций на рынке драгметаллов также много, порядка 20%. Такая ситуация привела к тому, что правительство решило устрожить правила оборота этой продукции. Оно выпустило указ о новых правилах, и его уже подписал Путин.

Теперь кредитные операции обязаны уведомлять Росфинмониторинг о любых операциях с драгметаллами на сумму большую, чем 1 млн руб. Помимо этого они будут передавать данные об операциях по покупке-продаже обработанных природных алмазов, а также ювелирных изделий. Все подобные операции будут анализироваться на предмет финансирования терроризма, а вдобавок и возможного отмывания преступных доходов. Указ начнет свое действие через 120 дней.

Ранее сообщалось об очередном подорожании золота на бирже. Его цена достигла нового исторического максимума, превысив отметку в $3,4 тыс. за тройскую унцию. Как отмечают эксперты, рост спроса на золото в последние дни связан с геополитической неопределенностью и нарастающей напряженностью в мировой экономике.