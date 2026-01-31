В России увеличат компенсации пострадавшим на производстве

С 1 февраля в России вступят в силу повышенные размеры страховых выплат для работников, пострадавших на производстве или получивших профессиональные заболевания. Также вырастет денежная компенсация за набор социальных услуг для федеральных льготников, сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По словам депутата, максимальная сумма разовой страховой выплаты при несчастном случае на производстве будет увеличена до 163,6 тысячи рублей. Одновременно возрастет и предельный размер ежемесячного пособия при стойкой утрате трудоспособности — он достигнет 125,8 тысячи рублей.

Кроме того, максимальная сумма пособия по временной нетрудоспособности, если травма или заболевание связаны с профессиональной деятельностью, превысит 503 тысячи рублей.

Нилов также отметил, что с февраля будет пересмотрен размер денежной компенсации за набор социальных услуг. Речь идет о выплатах федеральным льготникам, которые предпочли отказаться от натуральных льгот в пользу денежной формы. После индексации сумма компенсации составит 1 825 рублей.

Парламентарий подчеркнул, что все изменения будут применяться автоматически, без необходимости подачи дополнительных заявлений или обращений в органы социальной защиты.

По его словам, повышение страховых и социальных выплат направлено на усиление защиты работников, пострадавших в результате профессиональных рисков, а также на поддержку льготных категорий граждан, обеспечивая рост их реальных доходов.

