В России вступило в силу решение суда о приостановке запрета на деятельность «Талибана»

В РФ еще 20 мая вступило в силу судебное решение, согласно которому приостанавливаются ограничения на деятельность на территории страны движения «Талибан». Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на реестр, который ведет Федеральная служба безопасности. Согласно ему еще 20 мая вступило в силу решение Верховного суда о простановке запрета на деятельность «Талибана» в России. Само решение было принято 17 апреля, когда был рассмотрен и удовлетворен иск генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Согласно этому иску запрет на работу организации в РФ может быть приостановлен, если она прекратила свою террористическую деятельность в стране.

Ранее сообщалось, что представители движения «Талибан», которому принадлежит власть в Афганистане, впервые примут участие в международном форуме по вопросам безопасности, который состоится в Москве с 27 по 29 мая. Мероприятие пройдет на площадке Национального центра «Россия» и соберет делегации из стран АСЕАН, БРИКС, ШОС и СНГ.