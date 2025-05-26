Талибы впервые примут участие в международном форуме по безопасности в Москве

Представители движения «Талибан», которому принадлежит власть в Афганистане, впервые примут участие в международном форуме по вопросам безопасности, который состоится в Москве с 27 по 29 мая, пишет РБК со ссылкой на пресс-службу аппарата Совета безопасности России.

Мероприятие пройдет на площадке Национального центра «Россия» и соберет делегации из стран АСЕАН, БРИКС, ШОС и СНГ. В рамках форума запланированы неофициальные многосторонние консультации, направленные на обсуждение современных трансграничных вызовов и угроз, а также укрепление сотрудничества в сфере безопасности.

Это событие приобретает особое значение в контексте политических отношений России и Афганистана. После прихода талибов к власти в августе 2021 года Москва продолжила поддерживать политические контакты с движением, хотя не признавала их правительство официально.

В 2003 году «Талибан» был признан в РФ террористической организацией, однако весной 2024 года Министерство иностранных дел (МИД) и Министерство юстиции РФ рекомендовали исключить его из перечня запрещенных группировок. В апреле 2025 года Верховный суд России подтвердил это решение.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотник, летевший на столицу.