В России за день сбили 12 украинских беспилотников

В течение дня вторника, 16 сентября, противовоздушная оборона перехватила над четырьмя регионами России 12 беспилотников противника. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщило Министерство обороны.

Днем 16 сентября украинская армия не прекращала попыток атаковать объекты на территории России.

«В период с 08:45 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — указали военные.

Пять беспилотников было уничтожено над территорией Белгородской области. Еще четыре сбили над Курской областью. Два БПЛА ликвидировали в Брянской области, и еще один — над Ростовской областью.

Ранее сообщалось, что на протяжении ночи на вторник, 16 сентября, российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 87 дронов неприятеля. Беспилотники были перехвачены над Черным морем, а также десятью областями России.