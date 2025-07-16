В России заговорили о смертельном климатическом оружии

Не стоит приписывать недавние трагические грозы в центре России применению климатического оружия, хотя само его существование — не вымысел. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Кнутов в интервью aif.ru.

Кнутов пояснил, что оснащение спутников лазерными установками может позволить манипулировать воздушными потоками и создавать антициклоны. По его прогнозам, подобные технологии могут стать реальностью в ближайшем будущем.

Он также выразил предположение, что эксперименты, проводимые с погодой, могли оказать воздействие на глобальный климат. При этом эксперт подчеркнул, что не склонен объяснять текущие погодные явления применением климатического оружия.

В свою очередь, политолог Дмитрий Журавлев допустил вероятность использования климатического оружия против России. Журавлев заметил, что для этого не требуется особая маскировка — достаточно вызвать естественные, кажущиеся случайными, погодные аномалии. Он считает, что именно такая стратегия затрудняет выявление и доказательство применения подобного оружия.

Ранее сообщалось, что молния убила рыбака на озере в Кемеровской области.