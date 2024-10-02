В США заявили о риске дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке

По мнению руководства США, обстановка на Ближнем Востоке находится «на грани» и есть риск последующей эскалации конфликта. Как сообщает РИА Новости, об этом в среду заявил госсекретарь Курт Кэмпбэлл.

«Существует реальная вероятность того, что ситуация пойдет по пути дальнейшей эскалации, и не просто отдельных залпов (орудий - ред.), а более продолжительной конфронтации», — заявил чиновник.

Он также отметил, что продолжительный военный конфликт угрожает не только Израилю, но и представляет опасность для стратегических интересов США в этом регионе.

Ранее сообщалось о том, что Иран разрушил израильскую базу Неватим, сумев поразить расположенные в Ашкелоне газовые платформы.