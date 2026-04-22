В российском городе через суд пытаются снести опасную дамбу

Прокуратура Омского района потребовала через суд снести дамбу на реке Камышловка, передает gorod55.ru . Сооружение, которое неизвестные построили без проекта и согласований, уже однажды привело к серьезному наводнению. Теперь его хотят демонтировать принудительно.

В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что земляную насыпь с водопропускными сооружениями возвели на территории Дружинского сельского поселения. Кто именно — неясно. Документов нет, разрешений тоже. Но последствия оказались вполне материальными.

Из-за перекрытия русла весной 2024 года образовался подпор воды высотой более четырех метров. Это привело к подтоплению федеральной автодороги «Омск — Тюмень», а также дачных домов и земельных участков. Людям, как отметили в прокуратуре, был причинен материальный ущерб.

В апреле 2026 года насыпь обследовала комиссия. В нее вошли прокурор Омского района Владислав Васильев и первый заместитель главы регионального минэкологии Вадим Матвеев. Вердикт оказался неутешительным: дамба находится в аварийном состоянии и частично уже обрушилась. Однако даже в таком виде она продолжает создавать угрозу новых подтоплений. Кроме того, из-за перекрытия самой Камышловке грозит истощение.

Поскольку хозяина у сооружения нет, прокуратура направила в суд иск. Требование одно: заставить местные власти демонтировать насыпь, убрать водопропускные конструкции и вернуть реке естественное русло. Кто именно заплатит за работу — вопрос, который суду еще предстоит решить. Но главное, по мнению специалистов, — ликвидировать источник опасности, пока новая весна не принесла новые беды.

