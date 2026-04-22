В российском городе через суд пытаются снести опасную дамбу

Под Омском через суд потребовали снести опасную дамбу на реке Камышловка
Прокуратура Омского района потребовала через суд снести дамбу на реке Камышловка, передает gorod55.ru. Сооружение, которое неизвестные построили без проекта и согласований, уже однажды привело к серьезному наводнению. Теперь его хотят демонтировать принудительно.
В пресс-службе надзорного ведомства рассказали, что земляную насыпь с водопропускными сооружениями возвели на территории Дружинского сельского поселения. Кто именно — неясно. Документов нет, разрешений тоже. Но последствия оказались вполне материальными.
Из-за перекрытия русла весной 2024 года образовался подпор воды высотой более четырех метров. Это привело к подтоплению федеральной автодороги «Омск — Тюмень», а также дачных домов и земельных участков. Людям, как отметили в прокуратуре, был причинен материальный ущерб.
В апреле 2026 года насыпь обследовала комиссия. В нее вошли прокурор Омского района Владислав Васильев и первый заместитель главы регионального минэкологии Вадим Матвеев. Вердикт оказался неутешительным: дамба находится в аварийном состоянии и частично уже обрушилась. Однако даже в таком виде она продолжает создавать угрозу новых подтоплений. Кроме того, из-за перекрытия самой Камышловке грозит истощение.
Поскольку хозяина у сооружения нет, прокуратура направила в суд иск. Требование одно: заставить местные власти демонтировать насыпь, убрать водопропускные конструкции и вернуть реке естественное русло. Кто именно заплатит за работу — вопрос, который суду еще предстоит решить. Но главное, по мнению специалистов, — ликвидировать источник опасности, пока новая весна не принесла новые беды.
