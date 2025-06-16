В российском МИД назвали очень высоким риск боевых действий для АЭС в Иране

В сложившейся ситуации риски для иранской атомной электростанции «Бушер» очень велики. Такое заявление сделал Сергей Рябков, заместитель главы российского Министерства иностранных дел. Его точку зрения привел ТАСС.

По мнению дипломата, риск возникновения серьезных боевых действий между Ираном и Израилем подвергает опасности АЭС. По его словам, до сих пор все обходилось без серьезных последствий, это было во многом за счет благоприятного стечения обстоятельств.

«Нужно прекратить силовое противостояние для того, чтобы ситуация была стабилизирована», — указал Рябков.

Он добавил, что существующие риски слишком высоки.

Ранее Рябков заявил, что прекращение расширения Североатлантического альянса является необходимым условием для урегулирования противоречий между Россией и Западом. Он пояснил, что без разрешения этой принципиальной и крайне болезненной для РФ проблемы достижение согласия в текущем конфликте в Евроатлантическом регионе представляется невозможным.