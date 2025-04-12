В российском МИДе оценили идею Келлога о разделе Украины на зоны влияния

Если принять идею спецпосланника президента США Кита Келлога и разделить Украину на зоны влияния отдельных государств, то это в конечном итоге приведет к эскалации конфликта. Такое заявление в эфире телеканала «Соловьев Live» сделал Родион Мирошник, российский посол по особым поручениям.

Дипломат заявил, что реализация варианта, предложенного Келлогом, несет большие риски. На ряде территорий в таком случае сохранятся очаги высокой милитаризации и напряженности. Это через некоторое время приведет к новой эскалации конфликта.

«Сохранив влияние на эту территорию, в том числе военное, не создав там демилитаризованную зону — это вызывает серьезные беспокойства на ближайшую перспективу», — указал он.

Мирошник добавил, что ВСУ в таком случае смогут получить передышку за счет заступничества европейских стран. Они получат оружие, боеприпасы, пройдут обучение и снова развяжут боевые действия. Таким образом, все подобные действия не являются нормальным урегулированием текущего конфликта. Россия же настаивает на системном подходе, по итогам которого будут устранены все причины начала СВО.

Ранее сообщалось, что спецпосланник Трампа Уиткофф предложил своему шефу признать российскими четыре новых региона РФ. По его мнению, жители этих территорий однозначно высказались во время референдумов за вхождение в состав РФ.