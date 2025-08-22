В российском приграничье заметили дронов для охоты на людей

В приграничных областях России зафиксированы случаи применения беспилотных летательных аппаратов, нацеленных на поражение людей. Об этом информировал телеграм-канал WarGonzo.

По информации канала, украинские операторы начали использовать в Шебекинском районе Белгородской области беспилотники, которые WarGonzo называет «дронами-ждунами». Эти аппараты способны продолжительное время находиться в режиме ожидания.

В публикации отмечается, что ключевым моментом является не столько конструкция дронов, сколько тактика их использования. Дрон, управляемый посредством оптоволоконного кабеля, доставляется в зону предполагаемых действий, где оператор переводит его в режим ожидания цели.

При обнаружении автомобиля дрон активируется и наносит удар. Автор публикации предполагает возможность появления подобных аппаратов и в других регионах России.

Ранее сообщалось, что над тремя регионами сбито пять беспилотников за утро пятницы, 22 августа.