В российском регионе мужчина случайно застрелил начальника

В Хакасии произошел трагический инцидент во время охоты, в результате которого погиб человек, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на Главное следственное управление Следственного комитета России (СКР) по региону.

Отмечается, что в пятницу, 12 сентября, группа из пяти мужчин из Абакана отправилась в тайгу на охоту. В лесном массиве охотники разделились на две группы для поиска дичи.

Вечером один из участников охоты совершил выстрел, предположив, что впереди находится дикое животное. В результате пуля попала в 48-летнего мужчину, который являлся начальником стрелка.

Пострадавший получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. Медики констатировали смерть на месте происшествия.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, включая условия организации охоты и соблюдение участниками мер безопасности.

