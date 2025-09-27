В российском регионе на промышленном предприятии возник пожар

В цехе промышленного предприятия, расположенного Ревде Свердловской области, произошел пожар, сообщил портал «Новосвят». В результате происшествия пострадали два работника.

Инцидент произошел 26 сентября в 19:20 по местному времени. Предварительной причиной возгорания стала утечка гидравлического масла из машины непрерывного литья заготовок.

Отмечается, что эта техническая неисправность привела к возникновению пожара и последующему разливу раскаленного металла в производственном помещении.

Один из пострадавших работников получил тяжелые ожоги, поразившие до 90% поверхности тела. Его в срочном порядке госпитализировали и поместили в отделение реанимации.

Второму пострадавшему медицинская помощь была оказана непосредственно на месте происшествия, после чего он отказался от предложенной госпитализации.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства инцидента. Прокуратура Свердловской области организовала проверку соблюдения требований законодательства об охране труда на предприятии.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области двое детей погибли при пожаре в многоквартирном доме.