В российском регионе неадекватный пациент напал на трех человек в больнице

В Тульской области в городе Ефремов находившийся на лечении мужчина напал с металлической трубой на трех других пациентов, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на управление Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел в понедельник, 6 октября, в одном из отделений городской больницы.По предварительной информации, нападавший наносил удары по голове.

Благодаря своевременному вмешательству медицинских работников, которым удалось остановить агрессора, более тяжких последствий удалось избежать. Всех пострадавших от рук неадеквата поместили в отделение реанимации, где им оказывается необходимая медицинская помощь.

По факту случившегося следственные органы Тульской области возбудили уголовное дело. Причины столь резкого поведения пациента в настоящее время устанавливаются.

