В Россию вернули 42 тела погибших военных по итогам обмена с Украиной

В Россию прибыло 42 тела российских военных, погибших на Украине, по итогам обмена с противником. Об этом в своем телеграм-канале сообщил РБК.

Журналисты сослались на заявление, сделанное Шамсаилом Саралиевым, депутатом Государственной думы. Парламентарий входит в думскую координационную группу по вопросам военной операции. Он сообщил, что в результате обмена с Украиной в Россию прибыло 42 тела военных. Украинская сторона получила 503 тела своих погибших бойцов и офицеров.

403 тела были переданы украинцам с донецкого направления, еще 12 — с луганского, и 57 погибших были отправлены с запорожского направления. Остальные тела хранились в российских моргах. Подобные обмены проходят регулярно, только за ноябрь были совершены две подобных процедуры.