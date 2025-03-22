ВСУ пытались атаковать промпредприятие в Самарской области

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил в своем телеграм-канале, что в субботу, 22 марта, ВСУ намеревались атаковать одно из промышленных предприятий Чапаевска.

В сообщении губернатор обратился к жителям региона, чтобы они соблюдали спокойствие. ВС РФ своевременно отразили атаку на предприятие. Повреждений и пострадавших вследствие атаки противника нет. Глава призвал жителей соблюдать бдительность.

«Ликвидирован 1 БПЛА», — проинформировал губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

По данным Минобороны РФ, в ночь на 22 марта ПВО России уничтожили 47 украинских дронов. Противник намеревался атаковать восемь регионов РФ. Украинские дроны также сбили над акваториями Черного и Азовского морей.

Ранее Слюсарь сообщил о состоянии пострадавших из-за взрыва в ростовской многоэтажке.