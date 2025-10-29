В Ростове-на-Дону алабай в жестоком нападении изувечил женщину

Чудовищный инцидент с участием собаки бойцовской породы произошел в донской столице. По информации телеканала РЕН ТВ, среднеазиатская овчарка (алабай), находившаяся без намордника и поводка, совершила жестокое нападение на случайную прохожую.

По предварительным данным, животное вырвалось из-под контроля хозяина и с немотивированной агрессией атаковало женщину. Пес повалил жертву на землю и принялся загрызать, нанеся ей тяжелейшие травмы. Как сообщают источники, в результате атаки пострадавшая получила многочисленные увечья лица, также есть основания полагать, что у нее были откусаны пальцы.

Жизнь женщине спас случайный свидетель происшествия. Проезжавший мимо водитель, не растерявшись, использовал для обороны обычную лопату, с помощью которой ему удалось отогнать разъяренного пса. Благодаря его самоотверженным действиям удалось предотвратить еще более трагический исход, поскольку на кадрах с места происшествия видно, что животное не прекращало атаку и пыталось загрызть женщину насмерть.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, включая личность владельца собаки и причины, по которым опасное животное находилось на улице без средств контроля.

