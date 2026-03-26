В Ростове-на-Дону произошел взрыв в частном доме: есть пострадавшие

В Ростове-на-Дону взрыв произошел в частном доме, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное управления МЧС России. По информации ведомства, в результате инцидента пострадали мужчина и женщина, которых уже госпитализировали.

Отмечается, что после взрыва возгорания не последовало. На месте чрезвычайного происшествия (ЧП) работают 42 специалиста и шесть единиц техники. Причины случившегося выясняются.

Как пишет «МК», дом, где произошел инцидент, был поделен на две половины: в одной жил пострадавший мужчина, в другой — женщина. От строения остались руины. На месте собрались жильцы и горожане, встревоженные громким звуком.

Ранее сообщалось, что в севастопольской квартире, в которой произошел взрыв, нашли останки 20-летнего юноши.