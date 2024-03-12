В Ростове-на-Дону стая бродячих собак напала на ребенка

В Ростове-на-Дону стая бродячих собак напала на девятилетнюю девочку, сообщило СУ СК по Ростовской области. Ребенок был госпитализирован.

В сообщении отмечается, что следователи сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.

В соцсетях появилась информация о том, что инцидент произошел 9 марта. Нападение собак на ребенка увидел проезжающий водитель. Он отбил девочку от животных. Отмечалось, что ребенок получил серьезные травмы. В больнице ей наложили более десяти швов.

Сотрудникам правоохранительных органов также необходимо оценить работу ответственных за отлов бродячих животных чиновников.

Ранее стало известно, что в феврале в подмосковном Одинцово бойцовская собака напала на четырехлетнюю девочку и ее няню. Инцидент произошел на детской площадке.

В четырех регионах России ранее разрешили усыплять бездомных собак. Речь идет о Республике Бурятии, Республики Алтай, Забайкалье и Астраханской области.

Ранее мы сообщали, что ветеринары в Подмосковье помогли собаке, которая полгода проходила с проволокой в лапе.