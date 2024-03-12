В Ростове-на-Дону стая бродячих собак напала на ребенка
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В Ростове-на-Дону стая бродячих собак напала на девятилетнюю девочку, сообщило СУ СК по Ростовской области. Ребенок был госпитализирован.
В сообщении отмечается, что следователи сейчас устанавливают все обстоятельства случившегося.
В соцсетях появилась информация о том, что инцидент произошел 9 марта. Нападение собак на ребенка увидел проезжающий водитель. Он отбил девочку от животных. Отмечалось, что ребенок получил серьезные травмы. В больнице ей наложили более десяти швов.
Сотрудникам правоохранительных органов также необходимо оценить работу ответственных за отлов бродячих животных чиновников.
Ранее стало известно, что в феврале в подмосковном Одинцово бойцовская собака напала на четырехлетнюю девочку и ее няню. Инцидент произошел на детской площадке.
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