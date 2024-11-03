В Ростовской области ночной пожар унес жизни трех человек

Прошедшей ночью в селе Александровка Ростовской области произошло возгорание частного дома. В результате ЧП погибли три человека. Об этом в своем телеграм-канале сообщило Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Пожар застал ночью врасплох семью, проживавшую в селе Александровка. Из всех людей на улицу успела выскочить только одна женщина. Ее муж и двое детей остались в здании и погибли от пламени.

«Сотрудники МЧС России обнаружили без признаков жизни тела 4-летнего мальчика, 3-летней девочки и 43-летнего мужчины», — указал микроблог.

Есть информация, что выжившая женщина была в нетрезвом состоянии. Пожар охватил здание на площади в 100 кв. м. Для его тушения пришлось привлечь девять сотрудников пожарной охраны и четыре единицы техники.

Ранее сообщалось о крупном пожаре в Подольске. Там вспыхнуло предприятие по производству пластиковых окон, и пламя быстро охватило площадь, превышавшую 3,6 тыс. кв. м. Помимо производства пострадали офисы и склад с кабельной продукцией.