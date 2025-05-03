В Ростовской области объявили угрозу атаки БПЛА
Жителей Ростовской области предупредили об угрозе атаки дронов ВСУ
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На всей территории Ростовской области объявили опасность атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщается в приложении МЧС РФ.
Жителей региона призвали покинуть открытые участки улиц, укрыться в помещении и не подходить к окнам.
В ночь на 2 мая угроза атаки украинских беспилотных летательных аппаратов была объявлена в Краснодарском крае и Тульской области.
Ранее сообщалось о том, что в ночь с 28 апреля на 29 апреля дежурные силы ПВО уничтожили в общей сложности 40 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России.