В Ростовской области отбита атака беспилотников ВСУ на Чертковский район

На север Ростовской области совершен налет украинских беспилотников, но атака была успешно отражена противовоздушной обороной. Такое заявление в своем телеграм-канале сделал глава региона Юрий Слюсарь.

По словам губернатора, беспилотники противника совершили налет на Чертковский район, который находится на севере Ростовской области. Все они были уничтожены.

«Обошлось без последствий на земле. Люди не пострадали», — указал Слюсарь.

Он добавил, что информация по поводу последствий налета все еще уточняется.

Ранее сообщалось, что в ночь на 19 октября российская противовоздушная оборона нейтрализовала над регионами РФ 45 дронов неприятеля. Больше всего беспилотников, 12 единиц, было уничтожено над Самарской областью.