В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли пять человек

В Ростовской области в результате пожара в частном жилом доме погибли пять человек, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.

Инцидент произошел в Семикаракорском районе регионе, в хуторе Страхов на улице Заозерная. Отмечается, что площадь возгорания составила 100 кв. м. Пожарные смогли локализовать огонь в 00:45 мск, а полную ликвидацию возгорания удалось завершить к 00:52.

По информации ведомства, для борьбы с огнем были задействованы 11 сотрудников МЧС и четыре единицы специализированной техники. Причины возгорания пока остаются неизвестными. В настоящее время проводится расследование.

Ранее региональное управление МЧС РФ по Магаданской области сообщило о гибели двух человек при пожаре в жилом доме в Магадане. Отмечалось, что, по предварительным данным, причиной возникновения огня стал аварийный режим работы электрооборудования.