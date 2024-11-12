В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли пять человек
ГУ МЧС Ростовской области: при пожаре в частном доме погибли пять человек
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В Ростовской области в результате пожара в частном жилом доме погибли пять человек, сообщило региональное ГУ МЧС РФ.
Инцидент произошел в Семикаракорском районе регионе, в хуторе Страхов на улице Заозерная. Отмечается, что площадь возгорания составила 100 кв. м. Пожарные смогли локализовать огонь в 00:45 мск, а полную ликвидацию возгорания удалось завершить к 00:52.
По информации ведомства, для борьбы с огнем были задействованы 11 сотрудников МЧС и четыре единицы специализированной техники. Причины возгорания пока остаются неизвестными. В настоящее время проводится расследование.
Ранее региональное управление МЧС РФ по Магаданской области сообщило о гибели двух человек при пожаре в жилом доме в Магадане. Отмечалось, что, по предварительным данным, причиной возникновения огня стал аварийный режим работы электрооборудования.