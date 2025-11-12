В Ростовской области таксист-кореец нокаутировал напавшего на него кавказца

В Ростовской области произошел инцидент с участием таксиста и группы мужчин, попавший на видео. Как сообщила «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Многонационал», по меньшей мере четверо мужчин кавказской наружности начали преследовать водителя, одетого в деловой костюм.

На кадрах видно, как таксист, отбиваясь от нападавших, сумел одним точным ударом отправить в нокаут одного из агрессоров. После этого водителю удалось убежать от преследователей.

На видео также запечатлено, как испуганные земляки нокаутированного пытаются привести его в чувство, поднимая с земли и обращаясь к нему взволнованными голосами.

