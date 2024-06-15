В Ростовской области уничтожили беспилотники ВСУ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о работе систем противовоздушной обороны (ПВО) в регионе. Об этом он написал в соцсетях.

Как отметил глава региона, ВСУ попытались атаковать территорию области около четырех часов утра. ПВО ликвидировали объекты в районе городе Каменск-Шахтинск.

«Обломки дронов упали на территорию промплощадки. По предварительным данным, в нежилом строении повреждено остекление, пострадавших нет», — написал Голубев.

В ночь на 14 июня в Ростовской области также работала система ПВО, о чем написал глава региона. Тогда же жители Ростова-на-Дону сообщили о громких звуках в городе, из-за чего на некоторых автомобилях сработала сигнализация.

ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские территории. В таких регионах как Белгородская, Курская и Брянская области установлен «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же действует в Крыму и Севастополе.

Ранее мы сообщали, что в Шебекине завершились поисково-спасательные работы в месте обрушения подъезда жилого дома в результате атаки ВСУ.