В Шебекине Белгородской области завершились поисково-спасательные работы на месте обрушения подъезда жилого многоквартирного здания. Об этом говорится в сообщении МЧС РФ.

Днем 14 июня ВСУ в очередной раз атаковали Белгородскую область. Под удар попал город Шебекино. В результате попадания снаряда в здание жилого многоквартирного дома произошло обрушение подъезда.

По информации главы региона Вячеслава Гладкова, из-за этого происшествия пострадали семь человек. Он сообщил, что повреждения получили двадцать квартир.

Как ранее сообщило МЧС России, число жертв в результате инцидента увеличилось до четырех человек.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал произошедшее в Шебекине. Он в очередной раз отметил, что ВСУ выбирают для ударов мирные жилые кварталы.

Украинская армия регулярно предпринимает попытки атаковать территорию РФ. Чаще всего под удар попадают Белгородская, Курская и Брянская области, где действует «желтый» (высокий) уровень террористической опасности. Такой же установлен в Крыму и Севастополе.

Ранее мы сообщали, что число жертв страшной трагедии в Благовещенске со въездом микроавтобуса в толпу людей увеличилось до пяти человек.