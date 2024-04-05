В Ростовской области восемь человек пострадали после детонации боеприпаса на упавшем БПЛА

В Морозовском районе в результате произошедшей детонации взрывного устройства на одном из упавших беспилотников, по предварительным данным, пострадали восемь человек, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Пострадавшие проводили следственные действия на месте падения дрона. Всем раненым оказывается медицинская помощь, в Морозовск направлена дополнительная бригада скорой помощи.

Сегодня ранним утром в Ростовской области силы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников. Сообщалось об уничтожении 40 целей.

Губернатор Голубев проинформировал о поврежденной подстанции. По его словам, ущерб оказался незначительным, аварийные бригады «Россетей» уже завершают ремонтные работы. Никто из людей не пострадал.