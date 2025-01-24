В Ростовской области задержали членов банды, похищавших военнослужащих

Сотрудники УФСБ в Ростовской области задержали подозреваемых участников организованной преступной группы, обвиняемых в похищении военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, и вымогательстве. Об этом информировала пресс-служба ведомства.

По данным оперативников, группа привлекла двух несовершеннолетних девушек, которые в интернете знакомились с военнослужащими и вступали с ними в интимные отношения.

После этого злоумышленники, выдавая себя за сотрудников полиции, угрожали насилием и требовали более 3 млн руб. за нераскачивание уголовных дел против военнослужащих, замешанных в связях с несовершеннолетними.

Следствием установлено, что члены ОПГ также вымогали деньги у предпринимателей в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях по разным основаниям.

Для психологического давления на жертв они привлекли человека с уголовным прошлым, который представлялся внедренцем из ЧВК «Вагнер», а также использовали нескольких фитнес-тренеров в качестве мнимых правоохранителей.

Уже возбуждено уголовное дело против организатора и десяти участников ОПГ по статьям о похищении и вымогательстве. Во время обысков были изъяты травматическое оружие, деньги, стероиды и форма с шевронами. Все задержанные находятся в СИЗО Ростова-на-Дону.

Ранее сообщалось, что российские военные в результате продвижения вперед очистили от противника село Тимофеевка, которое находится в Донецкой Народной Республике.