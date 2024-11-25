В Ростовской области задержали замгубернатора и замминистра транспорта

В Ростовской области сотрудники правоохранительных органов произвели арест заместителя губернатора и министра транспорта региона Виталия Кушнарева, а также замминистра транспорта Дмитрия Мамелко. При этом само министерство продолжает функционировать в обычном режиме, как отметил в разговоре с ТАСС заместитель министра информационной политики области Сергей Тюрин.

В июне 2024 года губернатор назначил Кушнарева на пост заместителя губернатора — министра транспорта, а до этого, в 2021 году, он был избран депутатом Госдумы VIII созыва по округу №152 (Южный — Ростовская область) и состоял в думском комитете по строительству и ЖКХ.

С ноября 2016 по апрель 2019 года он занимал должность главы администрации Ростова-на-Дону, а перед этим в течение двух лет возглавлял министерство транспорта Ростовской области.

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