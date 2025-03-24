В Рунете произошел массовый сбой

В российском сегменте всемирной сети Интернет произошел массовый сбой, который затронул не только отдельные сайты, но и целиком некоторых провайдеров. Об этом сообщил телеграм-канал «Ньюсач/Двач».

Российские пользователи 24 марта стали жаловаться на то, что у них перестали работать некоторые сайты и мессенджеры. В частности, перебои затронули сервисы Steam и EGS, а также приложения некоторых банков. Они коснулись ряда интернет-провайдеров, а также операторов мобильной связи в РФ.

До этого масштабный сбой в Рунете фиксировался 20 марта, тогда Роспотребнадзор объяснил ситуацию сильной зависимостью Рунета от некоторых зарубежных серверов. Когда проблемы начинаются в узловых точках за рубежом, они автоматически затрагивают и Россию. Представители ведомства посоветовали российским компаниям переориентироваться на использование ресурсов отечественных хостинг-провайдеров.