Россияне пожаловались на сбои в работе стриминговых сервисов и игр

Пользователи из России сообщают о перебоях в функционировании различных онлайн-сервисов. Информация об этом поступила с ресурсов «Сбой.рф» и DownDetector.

В Роскомнадзоре, отвечая на запрос РИА Новости, объяснили возникшие неполадки зависимостью от зарубежных серверов, где в настоящий момент наблюдаются сбои.

Представители ведомства посоветовали российским компаниям переориентироваться на использование ресурсов отечественных хостинг-провайдеров.

Отмечается, что проблемы затронули, в частности, стриминговые сервисы и онлайн-игры, включая мобильные платформы.

Ранее сообщалось о крупном сбое в работе популярного мессенджера Telegram поздно вечером в среду, 12 марта.