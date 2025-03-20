Россияне пожаловались на сбои в работе стриминговых сервисов и игр
Российские пользователи пожаловались на сбои в работе игр и стримингов
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Пользователи из России сообщают о перебоях в функционировании различных онлайн-сервисов. Информация об этом поступила с ресурсов «Сбой.рф» и DownDetector.
В Роскомнадзоре, отвечая на запрос РИА Новости, объяснили возникшие неполадки зависимостью от зарубежных серверов, где в настоящий момент наблюдаются сбои.
Представители ведомства посоветовали российским компаниям переориентироваться на использование ресурсов отечественных хостинг-провайдеров.
Отмечается, что проблемы затронули, в частности, стриминговые сервисы и онлайн-игры, включая мобильные платформы.
Ранее сообщалось о крупном сбое в работе популярного мессенджера Telegram поздно вечером в среду, 12 марта.