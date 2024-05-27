В Самаре при пожаре из-за обогревателя погиб человек
Фото: [МЧС России]
В Самаре из-за обогревателя загорелась квартира на третьем этаже многоквартирного дома, сообщили в МЧС России.
Спасатели эвакуировали из задымленного подъезда более 20 человек. В самой горящей квартире был обнаружен мужчина без признаков жизни.
При тушении пожара были задействованы 37 сотрудников МЧС и 10 единиц техники.
Ведомство предупреждает о недопустимости использования самодельных обогревателей.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье до 29 мая продлен четвертый класс пожарной опасности.