В Самаре сняли с поезда и госпитализировали несколько детей из-за недомогания

В Самаре сняли с поезда Тында-Кисловодск несколько детей и отправили в больницу
Фото: [Медиасток.рф]
В Самаре из-за недомогания пришлось снять с поезда часть группы детей, которые следовали по маршруту Тында-Кисловодск. Об этом сообщила в своем телеграм-канале Приволжская транспортная прокуратура.
Дети ехали на юг в пассажирском поезде. Часть этих детей почувствовала недомогание, причем настолько сильное, что их пришлось снять с поезда в Самаре.
«8 октября 2025 года при следовании в пассажирском поезде сообщением Тында - Кисловодск в группе детей с сопровождающими у нескольких детей возникло недомогание», — указали правоохранители.
Всех эти дети были направлены больницу, где их госпитализировали. Сейчас прокуратура проводит проверку по этому факту. По ее результатам может быть возбуждено уголовное дело.
