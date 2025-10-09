В Самаре сняли с поезда и госпитализировали несколько детей из-за недомогания

В Самаре из-за недомогания пришлось снять с поезда часть группы детей, которые следовали по маршруту Тында-Кисловодск. Об этом сообщила в своем телеграм-канале Приволжская транспортная прокуратура.

Дети ехали на юг в пассажирском поезде. Часть этих детей почувствовала недомогание, причем настолько сильное, что их пришлось снять с поезда в Самаре.

«8 октября 2025 года при следовании в пассажирском поезде сообщением Тында - Кисловодск в группе детей с сопровождающими у нескольких детей возникло недомогание», — указали правоохранители.

Всех эти дети были направлены больницу, где их госпитализировали. Сейчас прокуратура проводит проверку по этому факту. По ее результатам может быть возбуждено уголовное дело.

