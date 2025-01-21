В Самаре задержали мужчин, подозреваемых в нападении на депутата

Полиция Самары задержала двух человек, которые пытались напасть на депутата райсовета, заступившегося за девушку. Об этом в своем телеграм-канале сообщило региональное управление Следственного комитета.

Депутат Серей Турусин вступился за девушку, на которую напали несколько человек. Он укрыл ее в своей машине, после этого злоумышленники стали угрожать ему ножами и даже разбили стекло у него в автомобиле. Депутату пришлось открыть огонь из травматического оружия. Полиция по горячим следам задержала нападавших.

«Между группой лиц и депутатом произошел конфликт, в ходе которого в отношении последнего была применена физическая сила. Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту хулиганства», — указали в СК РФ.

Задержанию подверглись два человека. В их отношении проводятся следственный действия, устанавливаются все обстоятельства конфликта. Уже назначены судебные экспертизы.

Ранее пресса уже сообщала о драке, которая произошла в одном из общежитий Самары. Девушка увидела, как группа людей избивает мужчину в холле, после чего вызвала полицию. Затем она позвонила своему знакомому Турусину, который приехал за ней на машине. После этого конфликт получил новый виток.