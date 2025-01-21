В Самаре трое мужчин напали на депутата, который заступился за девушку

В своем телеграм-канале депутат Государственной Думы Михаил Матвеев сообщил о том, что вечером 20 января жительница общежития в Промышленном районе Самары увидела, как трое мужчин бьют в холле здания потерпевшего. Девушка позвонила в «скорую» и полицию, а прибывшие на место инцидента стражи порядка якобы посоветовали ей провести ночь в другом месте, дабы предотвратить конфликт с нападавшими.

После этого местная жительница связалась по телефону со знакомым депутатом Трусиным и попросила сопроводить ее к подруге. В один из моментов мужчины окружили автомобиль депутата и принялись крушить стекла, угрожая ножом и требуя отдать пассажирку. На это мужчина начал стрелять из травматического пистолета через разбитое стекло.

На опубликованных кадрах видно, как один из фигурантов пытается напасть на девушку, но на его пути встает полицейский. Как сообщили в региональном МВД, личности всех участников происшествия были установлены. Раненым гражданам РФ оказали доврачебную помощь, которые до этого, со слов одного из участников конфликта, угрожали ему ножами. Потерпевших передали врачам. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела после драки в Московской области, в которой принимал участие подросток.