Коктейль «Молотова» швырнули в полночь в отдел полиции в Петербурге, начался пожар

По информации, полученной от Телеграм-канала BAZA, примерно в 00:00 в субботу, 24 мая, неизвестный злоумышленник бросил бутылку с воспламеняющейся жидкостью в окно помещения для проведения мероприятий в 37-м отделе полиции в Санкт-Петербурге. Начался пожар, но сотрудники полиции оперативно его ликвидировали до прибытия спасателей.

По предварительной информации, злоумышленник скрылся на автомобиле марки «Мерседес» белого цвета.

Водитель транспортного средства был идентифицирован. Однако его возможная связь с инцидентом пока не доказана. Жертв и пострадавших в ходе инцидента нет.

Ранее сообщалось, что Южный окружной военный суд вынес приговор гражданам Олегу Завгороднему и Федору Трифонову, которых обвиняют в попытке подрыва колонны военной техники ВС РФ.