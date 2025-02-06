В самом центре Нью-Йорка полыхает несколько домов

В самом центре Нью-Йорка, на Манхэттене, загорелся жилой дом, пламя с него перекинулось еще на несколько зданий. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале SHOT.

Пожар начался в жилом доме в центре Нью-Йорка. Довольно быстро возгорание перекинулось на строения, которые находятся рядом. В данный момент пожарные пытаются обуздать огненную стихию.

«139-я Западная улица в самом популярном и элитном районе мегаполиса заставлена машинами пожарных и других экстренных служб. Людей эвакуируют из загоревшихся зданий, возгорание пытаются локализовать», — указал микроблог.

Информации о пострадавших от огня пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае произошел пожар, по результатам которого сгорело 14 автомашин. В поселке Березовка произошло возгорание в здании автосервиса по химической очистке. Сотрудникам МЧС удалось выкатить из здания только два автомобиля, все остальные были уничтожены огнем.