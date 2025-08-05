В Санкт-Петербурге ливень превратил автобус в бассейн

В Санкт-Петербурге после мощного ливня затопило автобус — пассажиры вынуждены были ехать по колено в воде. Одновременно подтопленными оказались десятки улиц, движение парализовано. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Новости».

Сильный ливень обрушился на Санкт-Петербург, превратив улицы в реки, а общественный транспорт — в импровизированные бассейны. В Невском районе вода полностью затопила салон автобуса. На видео, опубликованном в телеграм-канале, видно, что пол транспортного средства покрыт водой, а пассажиры вынуждены поднимать ноги.

Стихия не пощадила и дороги города. В Невском районе подтоплены улица Ткачей и проспект Большевиков, во Фрунзенском — проспект Славы и Пражская улица. Некоторые автомобилисты не смогли проехать через водные преграды, оставив машины на обочинах.

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