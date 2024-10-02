В Санкт-Петербурге начали обыски в нескольких криптообменниках

В Санкт-Петербурге сотрудники Управления экономической безопасности Главного управления МВД по региону начали обыски в нескольких криптообменниках. Это адреса, связанные с незаконной деятельностью обменных пунктов. Как сообщил 47news, рейды организованы представителями МВД России, прибывшими из Москвы.

Возбуждены уголовные дела по трем статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: ст. 210 (организация преступного сообщества), ст. 172 (незаконная банковская деятельность) и ст. 187 (незаконный оборот платежных средств).

Эти мероприятия охватили 14 регионов, и число подозреваемых превысило 90 человек.

Следственное управление проводит расследование, сосредоточив внимание на одном из домов в поселке Лисий нос, где, по версии МВД, проживает организатор схемы обналичивания криптовалюты.

Ранее сообщалось, что в Чите вынесены суровые приговоры 12 диверсантам.