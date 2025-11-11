В Санкт-Петербурге расследуют гибель подростка из Кургана, приехавшего на концерт

В Санкт-Петербурге произошел трагический инцидент — под окнами одного из жилых домов было обнаружено тело подростка без признаков жизни. Об этом сообщило издание «Фонтанка».

По имеющейся информации, погибшим оказался учащийся одиннадцатого класса, который специально приехал в северную столицу из Кургана. Целью его кратковременного визита было посещение концерта популярного рэп-исполнителя, который состоялся 9 ноября. На время поездки молодой человек арендовал квартиру.

Прибывшие по вызову спасатели МЧС констатировали, что дверь в съемное жилье была заперта изнутри. Для входа в помещение правоохранительным органам пришлось ее вскрыть.

В ходе осмотра квартиры сотрудники полиции не обнаружили никаких подозрительных предметов или предсмертных записок, которые могли бы пролить свет на обстоятельства произошедшего. В настоящее время причины и все детали случившегося выясняются.

