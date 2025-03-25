В Санкт-Петербурге ужесточили контроль за курьерами-мигрантами

В Санкт-Петербурге полиция усилила контроль за курьерами, особенно передвигающимися на электровелосипедах, с целью пресечения нарушений ПДД и миграционного законодательства. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Отмечается, что в рейдах участвуют не только сотрудники ГИБДД, но и представители миграционной службы и других подразделений полиции.

Согласно информации ведомства, в первый день проведения операции, 24 марта, было выявлено 13 нелегальных мигрантов-курьеров, которых поместили в специализированное учреждение для дальнейшей депортации.

Кроме того, у девяти человек были выявлены основания для запрета на въезд в страну, в связи с чем их срок пребывания в России был сокращен.

В МВД также сообщили, что ГИБДД перешла к конфискации электровелосипедов у курьеров-мигрантов вместо составления административных протоколов.

В ходе проверок около 200 электровелосипедистов более 160 вызвали сомнения у сотрудников полиции из-за технических несоответствий, таких как отсутствие педалей или превышение допустимой мощности аккумулятора.

Данные транспортные средства обладают признаками мопедов, для управления которыми необходимо водительское удостоверение, и были изъяты в рамках административного делопроизводства.

Ранее сообщалось, что в Москве росгвардейцы сняли с дерева бедолагу-курьера, пытавшегося с крыши попасть на улицу.