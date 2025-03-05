В Санкт-Петербурге взяли под арест обвиняемого в убийстве с расчленением

В Санкт-Петербурге суд вынес решение об аресте фигуранта дела об убийстве и расчленении тела. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от объединенной пресс-службы городских судов. Ходатайство об аресте рассматривал Невский суд.

«Суд вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Даниила Кузнецова, обвиняемого в совершении преступления. Срок меры — 1 мая», — указали журналистам.

Сам подозреваемый уже сознался в том, что нанес своему знакомому побои, после чего задушил свою жертву. После этого он расчленил тело и сложил его два чемодана. Затем преступник вынес их на берег Невы, где их позже обнаружил мужчина, купавшийся в реке.

Ранее сообщалось об обнаружении чемодана с останками пожилой женщины в США. Труп нашли на острове в штате Орегон. Погибшую уже опознали. Выяснилось, что пенсионерка не могла самостоятельно ходить, и в ее доме нелегально жили посторонние люди. Полиция уже задержала одного подозреваемого.