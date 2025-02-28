В США на острове нашли чемодан с останками женщины

В американском штате Орегон на острове реки Уилламетт был найден подозрительный чемодан, в котором находились останки пожилой женщины. Об этом сообщило издание People.

В штате Орегон на берегу реки был найден чемодан. Когда его открыли, в нем оказались части тела. Останки уже были идентифицированы.

«17 февраля в чемодане на западном берегу реки Уилламетт на острове Сови было найдено тело Джуди Херли», — указали журналисты.

Херли опознала семейная пара, которая хотела когда-то купить у нее дом. Оказалось, что к моменту смерти пенсионерка уже не могла ходить. Она жила одна и была прикована к постели, параллельно с ней в ее доме нелегально проживали посторонние люди, которые воровали у женщины вещи.

Полицией по подозрению в убийстве был задержан некий Майкл Дарвин. Правоохранители пока не раскрывают никаких подробностей ни убийства, ни подозрений в адрес задержанного.

Ранее появились подробности убийства бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его жены. Тела семейной пары могли растворить в кислоте, так считают эксперты. Если эта версия действительна, то от Тарховых могли остаться лишь зубы. В этом случае обнаружить их будет практически невозможно, уверяют специалисты.