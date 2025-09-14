В Санкт-Петербурге задержан хулиган, стрелявший в кафе

В Санкт-Петербурге сотрудниками правоохранительных органов был задержан гражданин, устроивший стрельбу в направлении одного из городских кафе. Информация об этом появилась в телеграм-канале пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ночное происшествие случилось вблизи кафе, расположенного на бульваре Александра Грина, в ночь на 14 сентября. Злоумышленник произвел выстрел в сторону здания, повредив оконное стекло и холодильное оборудование. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Виновник был оперативно задержан полицией. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ, квалифицирующей подобные действия как хулиганство.

В жилище задержанного проводится следственный обыск. В скором времени задержанный будет доставлен в отделение полиции для проведения следственных мероприятий и определения дальнейшей меры пресечения.

