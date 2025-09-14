Согласно информации, опубликованной в телеграм-канале «Осторожно, новости», высылка из Российской Федерации в отношении Руслана Т., порноактера, прибывшего из Украины и задержанного в Санкт-Петербурге, оказалась невозможной из-за нарушения миграционного законодательства.

Друзья 28-летнего гражданина Украины сообщили, что 26 августа он был задержан сотрудниками ППС за употребление пива на придомовой территории.

В ходе проверки документов было установлено отсутствие у него необходимых разрешений для законного пребывания в России. На данный момент он находится в центре временного содержания иностранных граждан в Красном Селе, ожидая решения о своей дальнейшей судьбе.

Руслан Т. приехал в Санкт-Петербург из Харьковской области в начале 2020 года с целью построить карьеру в порноиндустрии. За период своего пребывания в России, длившийся пять лет, он так и не оформил документы, необходимые для законного проживания, постоянно откладывая визит в миграционную службу. Его депортация обратно на Украину в настоящее время не представляется возможной из-за продолжающихся там военных действий.

