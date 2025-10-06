В Саратове мужчина погиб под колесами покатившегося вниз авто

В Заводском районе Саратова сегодня, 6 октября, произошел трагический инцидент: автомобиль «Чери Тиго», не зафиксированный ручником, стал причиной гибели пешехода. Информацию предоставили в городской Госавтоинспекции.

Приблизительно в 10 утра возле дома № 21 по улице Тульской в Комсомольском микрорайоне, по предварительным данным, водитель «Чери Тиго», оставив транспортное средство на парковке, не обеспечил его неподвижность ручным тормозом.

Вследствие этого автомобиль начал самопроизвольное движение и совершил наезд на пешехода, мужчину 1985 года рождения, находившегося поблизости. Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью, и пострадавший скончался до прибытия медиков.

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все детали и обстоятельства произошедшего.

