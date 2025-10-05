Блогер Чеботарев разбил McLaren за 20 млн в ДТП в Ростове-на-Дону

Автокаскадер и популярный видеоблогер Евгений Чеботарев, известный ростовчанин, попал в аварию на своем гоночном McLaren, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал «112».

По свидетельству свидетелей, спорткар потерял управление на мокрой трассе и на большой скорости столкнулся с дорожным ограждением. Фотографии с места происшествия демонстрируют серьезные повреждения передней части автомобиля.

Следует отметить, что это не первый случай, когда ростовский блогер повреждает дорогостоящий транспорт. Ранее он повредил спойлер на одной машине и засыпал гравием другую. Цена нового McLaren, разбитого в этот раз, начинается от 20 млн руб.

