В Саратове задержали бывшего бойца ЧВК «Вагнер» по подозрению в теракте

Силовики нашли и задержали бывшего участника СВО из распущенной ЧВК «Вагнер» Алексея Яковлева. Его подозревают в совершении теракта на железной дороге. Об этом стало известно «Коммерсанту» .

В деле о теракте на железной дороге на севере Саратова два фигуранта. На спецоперации в составе частной компании участвовал лишь один из них. Товарищам не более 24 лет. При этом Яковлев имеет богатое криминальное прошлое: несколько судимостей за кражи и угоны.

Предварительно установлено, что мужчинам обещали 15 тысяч рублей за совершение поджога. Они согласились совершить преступление, устроив пожар между станциями Трофимовский-2 и Зоринский на ж\д путях. Злоумышленников зафиксировали камеры уличного наблюдения, в том числе и близ ТЦ.

Вторым фигурантом дела о терроризме стал Сергей Бутузов. Мужчина не участвовал в СВО, а также не имеет работы. Однако он также был судим.

По месту жительства обоих подозреваемых провели обыски. Были изъяты некоторые предметы гардероба, банковские карты и телефоны. Нашлась и переписка в Сети, где мужчинам предложили вознаграждение за поджоги релейных шкафов РЖД. Теперь Яковлеву и его помощнику предстоит ответить перед законом по статье о совершении терроризма (п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Ранее сообщалось, что Горловку обстреляли ВСУшники из натовского вооружения.