В Саратове задержан мужчина, укравший деньги с найденной банковской карты

В Саратове возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего местного жителя, ранее не судимого, который подозревается в несанкционированном снятии денег с чужой банковской карты. Информацию о задержании подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Поводом для расследования стало заявление 24-летнего парня, который сообщил полиции о пропаже своей банковской карты. Как выяснилось, неизвестный, нашедший карту, успел ею воспользоваться, потратив более 9000 руб.

В результате оперативных мероприятий стражи порядка установили и задержали подозреваемого. Им оказался 58-летний саратовец, не привлекавшийся ранее к уголовной ответственности. В правоохранительном ведомстве сообщили, что мужчина полностью признал свою вину.

Подозреемый пояснил, что, найдя карту, решил воспользоваться ей в личных целях. За чужой счет он посетил парикмахерскую, а также приобрел продукты в одном из магазинов города, отметили в полиции.

За совершенное деяние злоумышленнику грозит серьезное наказание — крупный штраф или лишение свободы на срок до шести лет.

Ранее сообщалось, что в Химках задержан мужчина, нашедший и растративший чужие 400 тысяч.